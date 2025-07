Poco più di un mese dopo PSG-Inter, ecco la nuova Champions: il lungo cammino per la finale del 25/26 è appena iniziato.

Sembrano essere passati pochi giorni dalla vittoria del PSG contro l'Inter, eppure la nuova edizione della Champions League è già partita. Comincia il torneo europeo 2025/2026, poco più di un mese dopo dalla brutta sconfitta subita dai nerazzurri contro il team francese Campione il 31 maggio: caccia alla finale della Puskás Aréna di Budapest, prevista il 30 maggio 2026 a due settimane dall'inizio del Mondiale per nazioni.

Martedì 8 e mercoledì 9 luglio segna il ritorno della Champions con l'andata del primo turno, in cui scendono in campo le squadre di campionati minori per provare ad avanzare fino al girone unico, nel quale entreranno direttamente tutte le big qualificate tramite i vari tornei nazionali, dal Barcellona al PSG, passando per il Real Madrid, il Bayern Monaco, la Juventus, il Napoli, l'Inter e il Manchester City. Le solite note, insomma.

Nelle partite dell'8 luglio, le primissime della nuova stagione, è scesa in campo anche la Virtus Acquaviva, rappresentante di San Marino che affrontato i bosniaci del Mostar. La più nota squadra di scena martedì è stata probabilmente il Malmo, che ha già partecipato alla fase finale della Champions League, mentre altri club del primo turno hanno avuto modo di giocare nelle ultime edizioni di Europa League e Conference.