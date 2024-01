L'esterno rossonero, che sembrava vicino al West Bromwich, resterà in Italia per giocare in Serie B: accordo raggiunto.

Niente Inghilterra per Chaka Traoré, giovane talento in forza al Milan con cui ha già debuttato in tutte le competizioni, segnando anche due goal. L'esterno classe 2004 potrebbe giocare ancora in Italia, ma non con la maglia rossonera bensì in Serie B. Traroé dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, quando il Milan vorrebbe decidere liberamente il suo futuro. L'articolo prosegue qui sotto