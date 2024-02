Il direttore di gara indosserà una camera che gli permetterà di filmare la partita: sarà la prima volta in Europa.

Se pensavate che non fosse possibile, ecco una sorpresa: la partita tra Cesena e Pineto farà la storia del calcio italiano. E non solo.

Sì, perché la sfida valida per la ventottesima giornata del Girone B di Serie C segnerà il debutto assoluto, nel calcio professionistico in Europa, della Referee-Cam.

Ma cos'è la Referee-Cam e perché si sta sperimentando in Cesena-Pineto? Il mondo calcistico è pronto.