Claudio D'Amato

Celtic-Roma stasera in tv: diretta in chiaro? Canale e copertura streaming

Il canale tv di Celtic-Roma: dove vedere la partita di Europa League, le info sulla diretta in chiaro e la copertura streaming.

Tempo di Europa League in casa Roma.

Giallorossi chiamati a parcheggiare le recenti amarezze vissute in campionato, con 2 ko consecutivi che hanno minato le certezze regalate dall'avvio di stagione sprint della squadra di Gasperini.

Contro il Celtic serve un guizzo per aumentare le chances di qualificazione agli ottavi o quantomeno agli spareggi, ma l'ostacolo da superare - anche per l'atmosfera tradizionalmente calda vissuta a Glasgow - non è tra i più agevoli.

Celtic-Roma di stasera sarà trasmessa in chiaro? Su quale canale si potrà vedere in tv? Di seguito tutte le info, incluse quelle relative alla copertura streaming.

  • CELTIC-ROMA DI OGGI IN CHIARO?

    Celtic-Roma di Europa League non sarà visibile in chiaro: la partita, infatti, è un'esclusiva Sky.

  • CANALE TV DI CELTIC-ROMA

    Celtic-Roma, in diretta tv, andrà in onda su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).

  • DOVE VEDERE CELTIC-ROMA IN DIRETTA STREAMING

    Il match di Europa League di stasera tra Celtic e Roma, in streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.

  • DATA E ORARIO DI CELTIC-ROMA

    Celtic-Roma si gioca oggi, giovedì 11 dicembre 2025, con calcio d'inizio previsto alle ore 21:00 italiane.

