Celtic-Roma stasera in tv: diretta in chiaro? Canale e copertura streaming

Tempo di Europa League in casa Roma.
Giallorossi chiamati a parcheggiare le recenti amarezze vissute in campionato, con 2 ko consecutivi che hanno minato le certezze regalate dall'avvio di stagione sprint della squadra di Gasperini.
Contro il Celtic serve un guizzo per aumentare le chances di qualificazione agli ottavi o quantomeno agli spareggi, ma l'ostacolo da superare - anche per l'atmosfera tradizionalmente calda vissuta a Glasgow - non è tra i più agevoli.
Celtic-Roma di stasera sarà trasmessa in chiaro? Su quale canale si potrà vedere in tv? Di seguito tutte le info, incluse quelle relative alla copertura streaming.