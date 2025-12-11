Pubblicità
Ferguson Celtic Roma Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Celtic-Roma è la svolta di Ferguson? Doppietta in 10' dopo un solo goal segnato, ora può cambiare tutto

Ferguson aveva segnato solamente un goal prima di Celtic-Roma, dove ha siglato una doppietta: i giallorossi lo hanno aspettato, ora sperano di potersi aggrappare a lui nel resto dell'annata.

Storicamente Glasgow rappresenterà la rinascita di Evan Ferguson? Si vedrà. Intanto, dopo mesi ad aspettarlo, la Roma si aggrappa al giocatore irlandese per espugnare il campo del Celtic ed ottenere tre punti fondamentali nella corsa agli ottavi diretti di Europa League. Due goal in pochi minuti che rilanciano le quotazioni della punta di Gasperini, più di quanto segnato nei precedenti mesi.

I dati parlano chiaro: prima di Celtic-Roma, Ferguson aveva segnato una sola rete in 14 partite ufficiali tra campionato ed Europa League, mentre con la trasferta britannica è arrivata una doppietta in dieci minuti.

La Roma e i suoi tifosi sperano che possa essere una vera svolta per il classe 2004, da tempo alla ricerca di una partita del genere per acquisire fiducia in sè stesso e rappresentare un'arma importante per la squadra nella seconda parte di stagione.

  • COSA AVEVA DETTO GASPERINI

    Alla vigilia di Celtic-Roma, Gasperini aveva parlato di Ferguson, spiegando come le svariate panchine dell'irlandese non fossero dovute ad antipatie, ma bensì alle prestazioni del giocatore. 

    "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo fare. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano".

    Dopo averlo aspettato a lungo, ecco un primo assaggio del Ferguson visto ai tempi del Brighton.

  • FERGUSON BOMBER? I DATI

    Spesso i tifosi (così come i fanta-allenatori) hanno parlato di un Ferguson deludente per via del solo goal segnato in maglia Roma, ma la verità è che l'irlandese non ha mai concluso in campionato in doppia cifra. Per ora.

    Sì, perchè Ferguson è comunque un classe 2004, ventunenne di grande prospettiva che deve ancora trovare la sua dimensione: può diventare un bomber assoluto, ma ha bisogno di giocare con grande continuità.

    La doppietta contro il Celtic potrebbe dare una mano alla sua carriera, qualora Gasperini decida di puntare su di lui dal 1' anche nei prossimi turni di campionato: a quel punto starà a lui dimostrare di poter essere un centravanti da doppia cifra e non solo una punta in grado di far salire la squadra.

  • FERGUSON DEVE GIOCARE

    Secondo Gasperini "le occasioni per il giocatore sono state tante", ma in realtà non sono poi molte le partite in cui Ferguson è partito titolare, e soprattutto non ha avuto modo di giocare dal 1' per diverse gare consecutive tra Serie A ed Europa League se non in estate, appena arrivato in un nuovo campionato.

    La sensazione è che Gasperini debba proporre Ferguson titolare anche in campionato dopo le due reti di Europa League, così da dare fiducia al ragazzo e permettegli di esprimersi.

    Spedirlo nuovamente in panchina in occasione del match interno contro il Como, anche se a pochi giorni dal successo di Glasgow, non gioverebbe alla possibile svolta del 21enne.

  • LE PAROLE DI FERGUSON

    "Mi sono sempre allenato duramente, cercando di dare sempre il massimo, è andata bene" ha dichiarato Ferguson al termine del 3-0 contro il Celtic, con la sua uscita dal campo avvenuta a metà ripresa.

    "Mi piace giocare in questo tipo di stadi, io sono irlandese e qui mi sento quasi come a casa. All'inizio non è andata benissimo e fa parte del calcio, ma ora sono molto contento".

    "Gasperini cerca di spingerci tutti al massimo, si aspetta molto da me".

  • IL POST GARA DI GASPERINI

    Al pari di Ferguson, dopo Celtic-Roma 0-3 ha detto la sua anche Gasperini:

    "Ha fatto in partita quello che ultimamente ha fatto in allenamento: è giovane e serve pazienza, ma a parte i goal è importante che giochi con questa intensità e questo spirito, mettendo in campo le sue qualità".

    Insomma, Gasperini continua a spingere Ferguson a migliorare, consapevole però di aver visto un primo passo in avanti: contro il Como può arrivare una nuova gara da titolare e con essa la continuità di rendimento.

