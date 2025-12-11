Celtic-Roma è la svolta di Ferguson? Doppietta in 10' dopo un solo goal segnato, ora può cambiare tutto

Storicamente Glasgow rappresenterà la rinascita di Evan Ferguson? Si vedrà. Intanto, dopo mesi ad aspettarlo, la Roma si aggrappa al giocatore irlandese per espugnare il campo del Celtic ed ottenere tre punti fondamentali nella corsa agli ottavi diretti di Europa League. Due goal in pochi minuti che rilanciano le quotazioni della punta di Gasperini, più di quanto segnato nei precedenti mesi.
I dati parlano chiaro: prima di Celtic-Roma, Ferguson aveva segnato una sola rete in 14 partite ufficiali tra campionato ed Europa League, mentre con la trasferta britannica è arrivata una doppietta in dieci minuti.
La Roma e i suoi tifosi sperano che possa essere una vera svolta per il classe 2004, da tempo alla ricerca di una partita del genere per acquisire fiducia in sè stesso e rappresentare un'arma importante per la squadra nella seconda parte di stagione.