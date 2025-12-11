Pubblicità
Pubblicità
Evan Ferguson Celtic RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Celtic-Roma 0-3, pagelle e tabellino: scossa Ferguson, Soulé ispirato, Mancini leader, Bailey positivo, disastro Scales

Un autogoal e una doppietta di Evan Ferguson consegnano alla Roma lo scalpo del Celtic: prova di forza dei giallorossi e chances per gli ottavi rilanciate.

Pubblicità

Tutto troppo facile, ma il merito è della Roma.

I giallorossi sbancano il Celtic Park imponendosi con un 3-0 senza appello, godendosi un Evan Ferguson finalmente letale in zona goal. Doppietta dell'irlandese preceduta dall'autogoal di Scales e Lupa corsara in Scozia, con chances di approdo diretto agli ottavi ampiamente rilanciate sul tavolo dell'Europa League.

La banda Gasp si getta alle spalle con gli interessi i due ko subìti in campionato contro Napoli e Cagliari facendo la voce grossa nel romantico fortino dei biancoverdi, apparsi pochissima roba al cospetto dei capitolini.

In avvio di match la Roma trova il modo di sbloccarla con la complicità del centrale di casa, che incorna nella propria porta nel tentativo di anticipare Mancini. Poi inizia il Fergie-show: al 36' tap-in sotto misura su cross basso di Celik, nel recupero del primo tempo controllo a seguire su imbucata di Soulé e pallone girato sul palo lontano. Mai visto così finora.

A girare, per gli ospiti, è anche la sorte: trattenuta irrisoria di Hermoso punita col penalty che Engels, però, spara sul palo. Il Celtic non si ritrova, nella ripresa si vede annullato l'1-3 di Iheanacho e spegne la luce, concedendo il fianco al neo entrato Bailey che cala il poker ma lo fa in offside: il VAR ferma tutto.

Finisce 0-3, con riscatto e rinnovate ambizioni continentali servite: brava Roma, esagerata per un Celtic a dir poco deludente.

  • PAGELLE CELTIC

    Notte da incubo per Scales (4): autogoal e marcature horror sui timbri di Ferguson. Engels ha sulla coscienza il rigore sbagliato (5), Tierney soffre (5), Schmeichel evita un passivo ancora più pesante ai suoi (6,5). Tra le fila scozzesi, gli unici altri sufficienti, sono Hatate e Tounekti.

    VOTI CELTIC (3-4-3): Schmeichel 6,5; Trusty 5,5, Scales 4, Tierney 5 (46' Donovan 6); Yang 5,5 (62' Ralston 5,5), McGregor 5, Engels 5, Tounekti 6; Hatate 6 (77' Balikwisha sv), Maeda 5 (46' Bernardo 6), Nygren 5,5 (46' Iheanacho 5,5). All. Nancy.

    • Pubblicità

  • PAGELLE ROMA

    Inevitabile che l'MVP di Celtic-Roma sia Ferguson (7,5), Soulé (7) propizia la doppietta del compagno, Mancini (6,5) entra nell'azione del vantaggio e gioca da leader. Bailey entra con la voglia di spaccare il mondo (6,5), bene anche Celik ed El Aynaoui (6,5 e 6,5), mentre il meno brillante risulta Hermoso (5,5).

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6, Hermoso 5,5 (80' Ziolkowski sv); Celik 6,5, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6 (85' Angelino sv), Rensch 6; Soulé 7 (69' Dybala 6,5), El Shaarawy 6 (69' Pellegrini 6); Ferguson 7,5 (69' Bailey 6,5). All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO CELTIC-ROMA

    CELTIC-ROMA 0-3

    Marcatori: 6' aut. Scales, 36' Ferguson, 46' pt Ferguson

    CELTIC (3-4-3): Schmeichel 6,5; Trusty 5,5, Scales 4, Tierney 5 (46' Donovan 6); Yang 5,5 (62' Ralston 5,5), McGregor 5, Engels 5, Tounekti 6; Hatate 6 (77' Balikwisha sv), Maeda 5 (46' Bernardo 6), Nygren 5,5 (46' Iheanacho 5,5). All. Nancy.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6, Hermoso 5,5 (80' Ziolkowski sv); Celik 6,5, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6 (85' Angelino sv), Rensch 6; Soulé 7 (69' Dybala 6,5), El Shaarawy 6 (69' Pellegrini 6); Ferguson 7,5 (69' Bailey 6,5). All. Gasperini.

    Arbitro: Kovacs (Romania)

    Ammoniti: Hermoso (R), El Shaarawy (R), Soulé (R), Ndicka (R), Ziolkowski (R)

    Espulsi: nessuno

    Note: 49' pt Engels (C) sbaglia un rigore

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Coppa di Lega
St. Mirren crest
St. Mirren
MIR
Celtic crest
Celtic
CEL
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Como crest
Como
COM
0