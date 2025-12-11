Celtic-Roma 0-3, pagelle e tabellino: scossa Ferguson, Soulé ispirato, Mancini leader, Bailey positivo, disastro Scales

Notte da incubo per Scales (4): autogoal e marcature horror sui timbri di Ferguson. Engels ha sulla coscienza il rigore sbagliato (5), Tierney soffre (5), Schmeichel evita un passivo ancora più pesante ai suoi (6,5). Tra le fila scozzesi, gli unici altri sufficienti, sono Hatate e Tounekti.

VOTI CELTIC (3-4-3): Schmeichel 6,5; Trusty 5,5, Scales 4, Tierney 5 (46' Donovan 6); Yang 5,5 (62' Ralston 5,5), McGregor 5, Engels 5, Tounekti 6; Hatate 6 (77' Balikwisha sv), Maeda 5 (46' Bernardo 6), Nygren 5,5 (46' Iheanacho 5,5). All. Nancy.