Celta Vigo-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Bernardeschi accende la luce, che spirito Pobega, Rowe spreca, Zaragoza non basta, Radu dà garanzie

Lykogiannis (5): si adatta a giocare da centrale per l’emergenza, ma è troppo leggero nel contrasto con Swedberg che porta al goal degli spagnoli. Rowe (5): spento e fuori dal gioco, fallisce una ghiotta occasione. Castro (5.5): meno letale del solito, Radu gli nega il goal. Bernardeschi (7.5): sale in cattedra nella ripresa e accende la luce. Giocate sempre di qualità, si prende la responsabilità del rigore e poi realizza la doppietta personale con un sinistro preciso. Pobega (7): corre, lotta, si inserisce. Si vede annullare un goal, poi si guadagna il rigore. Gara di grande spirito.

VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5.5, Heggem 6, Lykogiannis 5, Miranda 5.5; Pobega 7 (88’ Ferguson s.v), Moro 6 (88’ Odgaard s.v); Bernardeschi 7.5 (80’ Orsolini s.v), Fabbian 6, Rowe 5 (67’ Cambiaghi 6); Castro 5.5 (80’ Dallinga s.v). All.: Italiano.