Nino Caracciolo

Celta Vigo-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Bernardeschi accende la luce, che spirito Pobega, Rowe spreca, Zaragoza non basta, Radu dà garanzie

Gli spagnoli passano in vantaggio con Zaragoza, ma il Bologna crea e tiene sempre in mano il pallino del gioco: nella ripresa una doppietta di Bernardeschi (una rete su rigore) ribalta il match.

Due gol nella ripresa che regalano al Bologna un prezioso e meritato successo in rimonta contro il Celta Vigo nella sesta giornata della fase a girone unico di Europa League. A decidere il match è la doppietta di Bernadeschi, che ribalta così lo svantaggio iniziale siglato da Zaragoza. Per i rossoblù tre importantissimi punti in ottica qualificazione.

Il Bologna parte bene e gestisce il possesso del gioco, ma al primo vero affondo il Celta Vigo passa in vantaggio. Swedberg vince il duello fisico sulla destra con Lykogiannis (troppo leggero nell’occasione), entra in area di rigore palla al piede e poi serve centralmente Zaragoza che di prima intenzione batte Ravaglia con un destro rasoterra al minuto 17.

Al 26’ il Bologna ha palla dell’1-1: dopo un clamoroso errore di Starfelt in disimpegno, Rowe arriva a tu per tu con il portiere avversario, ma calcia fuori. Un minuto dopo Castro non sfrutta bene una chance di testa. Al 43’ sempre l’argentino calcia a colpo sicuro da posizione defilata dopo un ottimo assist di Bernardeschi, ma Radu è bravissimo a respingere.

Al 59’ il Bologna pareggia con Pobega, imbeccato alla perfezione da Bernardeschi. L’arbitro però dopo il check del VAR annulla per fuorigioco. Poco dopo però sempre il VAR assegna un calcio di rigore al Bologna: Pobega viene steso in area, il check è relativo alla posizione di partenza del centrocampista rossoblù che è considerata regolare. L’arbitro cambia così la decisione iniziale (fuorigioco) e assegna il penalty che Bernardeschi calcia spiazzando Radu per l’1-1 al 66’.

Bernadeschi però non si accontenta e al 74’ ribalta il risultato, battendo per la seconda volta in serata Radu con un preciso tocco di sinistro. Una rete che permette al Bologna di tornare dalla trasferta spagnola di Europa League con tre preziosissimi punti per la sua stagione europea.

  • PAGELLE CELTA VIGO

    Zaragoza (7): con la sua velocità e vivacità mette in affanno la difesa del Bologna, che batte con un preciso tocco di destro dopo appena 17’. Esce all’intervallo probabilmente per qualche problema fisico. Radu (6.5): il portiere ex Inter e Venezia nega il goal a Castro e dà sicurezza a tutta la squadra. Startfelt (5): Rowe non sfrutta una sua leggerezza clamorosa, gioca in maniera troppo distratta.

    VOTI CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6.5; Javi 5, Startfelt 5, Ristic 5.5; Carreira 5.5, Beltran 5.5 (79' Roman s.v), Moriba 6, Mingueza 5.5 (67’ Rueda 5.5); Zaragoza 7 (46’ Alvarez 5.5), Borja Iglesias 5.5 (67’ Jutgla 5.5), Swedberg 6.5 (67’ Aspas 5.5). All.: Giraldez.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Lykogiannis (5): si adatta a giocare da centrale per l’emergenza, ma è troppo leggero nel contrasto con Swedberg che porta al goal degli spagnoli. Rowe (5): spento e fuori dal gioco, fallisce una ghiotta occasione. Castro (5.5): meno letale del solito, Radu gli nega il goal. Bernardeschi (7.5): sale in cattedra nella ripresa e accende la luce. Giocate sempre di qualità, si prende la responsabilità del rigore e poi realizza la doppietta personale con un sinistro preciso. Pobega (7): corre, lotta, si inserisce. Si vede annullare un goal, poi si guadagna il rigore. Gara di grande spirito.  

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5.5, Heggem 6, Lykogiannis 5, Miranda 5.5; Pobega 7 (88’ Ferguson s.v), Moro 6 (88’ Odgaard s.v); Bernardeschi 7.5 (80’ Orsolini s.v), Fabbian 6, Rowe 5 (67’ Cambiaghi 6); Castro 5.5 (80’ Dallinga s.v). All.: Italiano.

  • TABELLINO CELTA VIGO-BOLOGNA

    CELTA VIGO-BOLOGNA: 1-2

    Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig. Bernardeschi (B), 74’ Bernardeschi (B)

    CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6.5; Javi 5, Startfelt 5, Ristic 5.5; Carreira 5.5, Beltran 5.5 (79' Roman s.v), Moriba 6, Mingueza 5.5 (67’ Rueda 5.5); Zaragoza 7 (46’ Alvarez 5.5 ), Borja Iglesias 5.5 (67’ Jutgla 5.5), Swedberg 6.5 (67’ Aspas 5.5). All.: Giraldez.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5.5, Heggem 6, Lykogiannis 5, Miranda 5.5; Pobega 7 (88’ Ferguson s.v), Moro 6 (88’ Odgaard s.v); Bernardeschi 7.5 (80’ Orsolini s.v), Fabbian 6, Rowe 5 (67’ Cambiaghi 6); Castro 5.5 (80’ Dallinga s.v). All.: Italiano.

    Ammoniti: Holm (B), Radu (C), Rueda (C), Moriba (C)

    Espulsi: - 

    Arbitro: Petrescu

