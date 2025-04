Mandragora si è commosso dopo Celje-Fiorentina: intervista in lacrime

Il centrocampista della Fiorentina non ha retto all'emozione dopo l'importantissima vittoria contro il Celje: di Mandragora il 2-1 decisivo.

Il goal alla presenza del padre, a cui ha dedicato la rete in terra slovena, Rolando Mandragora si è lasciato andare al termine della partita vinta dalla Fiorentina in casa Celje. Successo importantissimo per la Viola di Palladino, che nell'andata dei quarti di Conference ha superato la squadra di Albert Riera per 2-1.

Mandragora ha siglato proprio la rete che ha chiuso Celje-Fiorentina, dopo quelle del compagno Ranieri e di Deluarier-Chabet, attaccante del club sloveno, a sorpresa riuscito a giocare i quarti di Conference League e tenere in bilico la qualificazione alle semifinali visto il solo goal di svantaggio in vista del ritorno.

"In questo modulo i trovo molto bene, è sicuramente il periodo migliore della mia carriera. Nei momenti migliori ho avuto infortuni che mi hanno frenato, adesso spero di godermi quanto più possibile questo momento" ha detto Mandragora a Sky Sport, alla fine visibilmente commosso.