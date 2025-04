Celje-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Andata dei quarti di Conference League, la partita della Fiorentina in casa del Celje è disponibile in tv su Sky e NOW.

La Conference League della Fiorentina continua. Superati gli ottavi di finale contro il Panathinakos, la squadra viola si confronta con il Celje, squadra slovena a sorpresa arrivata fin qui. Favorita anche in questa fase, il team Palladino dovrà però stare attenta ad un team di casa sulle ali dell'entusiasmo e pronto a dire la sua nel torneo. Prima partita dei quarti di Conference in terra slovena, mentre il ritorno previsto tra una settimana si giocherà al Franchi di Firenze. La Fiorentina cerca il passaggio alla semifinale e la possibilità di continuare a sognare un trofeo sfuggito per due anni consecutivi contro West Ham prima e Olympiakos poi. Come vedere Celje-Fiorentina? Vediamo tutte le info sulla trasmissione in tv di giovedì 10 aprile 2025. L'articolo prosegue qui sotto