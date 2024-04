Catania-Padova LIVE: aggiornamenti, formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia Serie C in diretta tv e streaming

Catania e Padova si giocano la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C: gli aggiornamenti sulla sfida del 'Massimino'.

Chi vincerà la Coppa Italia di Serie C? Catania e Padova scendono in campo per la finale di ritorno, si parte dal 2-1 per i veneti maturato nella gara d'andata.

La sfida di ritorno si gioca allo stadio 'Massimino' a porte chiuse dopo gli incidenti dell'Euganeo, che hanno provocato arresti oltre che il ferimento di alcuni uomini delle forze dell'ordine.

Di seguito tutti gli aggiornamenti su Catania-Padova, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, per non perdervi nessuna azione saliente della gara.