Catania-Latina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Catania e Latina si sfideranno nella domenica di Serie C. Al Massimino i rossazzurri sfideranno i pontini, andando a caccia della vetta del girone C persa ne turno scorso.

La squadra di Mimmo Toscano, infatti, è reduce dal ko di Casarano che ha fatto scivolare Cicerelli e compagni al secondo posto.

Latina, invece, in difficoltà: 2 ko di fila per i pontini, ultimo successo il 3 ottobre e posizione di classifica che vede i nerazzurri in zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.