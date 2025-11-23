Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
TOPSHOT-FBL-ITA-PALERMO-CATANIA-VIOLENCEAFP
GOAL

Catania-Latina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania a caccia della vetta: al Massimino arriva il Latina nella quindicesima giornata di Serie C.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Catania e Latina si sfideranno nella domenica di Serie C. Al Massimino i rossazzurri sfideranno i pontini, andando a caccia della vetta del girone C persa ne turno scorso.

La squadra di Mimmo Toscano, infatti, è reduce dal ko di Casarano che ha fatto scivolare Cicerelli e compagni al secondo posto.

Latina, invece, in difficoltà: 2 ko di fila per i pontini, ultimo successo il 3 ottobre e posizione di classifica che vede i nerazzurri in zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • CATANIA-LATINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Catania-Latina

    • Data: domenica 23 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport 255

    • Streaming: Sky Go, NOW

    Abbonati a NOW

    Scopri le migliori offerte

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI CATANIA-LATINA

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. All. Toscano.

    LATINA (3-5-2): Basti; Parodi, Marenco, Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Parigi, Di Giovannantonio. All. Bruno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO CATANIA-LATINA

    La gara fra Catania e Latina, valida per la 15^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 23 novembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.


  • DOVE VEDERE CATANIA-LATINA IN TV

    • Sky Sport

    Catania-Latina verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CATANIA-LATINA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Catania-Latina anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Elia Faggion.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Latina crest
Latina
LAT
Audace Cerignola crest
Audace Cerignola
ACE
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Crotone crest
Crotone
CRO