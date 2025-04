Castellanos come Zarate, la Lazio ritrova il suo bomber: il goal in acrobazia, la coppia con Dia, il dato in trasferta e la dedica per il piccolo Emanuele

L'argentino torna a incidere con un super goal: una statistica lo accumuna a Zarate, il tandem con Dia e la dedica al piccolo Emanuele.

Valentin Taty’ Castellanos è tornato a essere decisivo. Con dieci goal e cinque assist in ventiquattro presenze in Serie A, l’attaccante argentino è tra i protagonisti della stagione della Lazio.

Il suo sigillo a Marassi contro il Genoa ha aperto la strada a una vittoria fondamentale, non solo per la classifica ma anche per il morale della squadra, reduce dalla delusione europea con l’eliminazione ai rigori nei quarti di finale di Europa Leauge per mano del Bodo/Glimt.

La rete, segnata in acrobazia con freddezza e tecnica su assist di Pellegrini, ha rappresentato anche un momento simbolico: la conferma di un’intesa ritrovata con Boulaye Dia, il ritorno al goal dopo le difficoltà fisiche e una dedica speciale per un giovane tifoso.

L'articolo prosegue qui sotto

L'argentino è anche entrato nella storia del club come il primo calciatore del suo Paese a raggiungere la doppia cifra in un singolo campionato di Serie A con la maglia biancoceleste dai tempi di Mauro Zarate nella stagione 2008/09.