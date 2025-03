La FIGC indaga sulle presunte plusvalenze compiute dalla Roma dal 2018 al 2020: la decisione segue il rinvio a giudizio di Pallotta e 5 ex dirigenti.

Nuovo capitolo relativo al caso plusvalenze che riguarda la Roma.

A riferirlo è l'ANSA, che fa sapere come la Procura della FIGC abbia aperto un fascicolo per far luce sulle operazioni di mercato compiute tra il 2018 e il 2020 dal club giallorosso finite sotto la lente.

La decisione fa seguito al rinvio a giudizio che ha interessato l'ex presidente James Pallotta e 5 ex dirigenti della società capitolina: Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht.