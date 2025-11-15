Pubblicità
Catania fansGetty Images
GOAL

Casarano-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Capozza arriva il Catania: la squadra di Toscano vuole mantenere il primato, il Casarano va a caccia di riscatto.

Big match a Casarano nella 14esima giornata di Serie C. Al Capozza arriva infatti il Catania di Mimmo Toscano, capolista nel girone C. 

Momento di grande forma per i rossazzurri, reduci da tre vittorie e un pari nelle ultime quattro e tornati in vetta al campionato.

Cerca riscatto, invece, la formazione di Di Bari, che è senza punti da quattro partite, in cui sono arrivate altrettante sconfitte. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • CASARANO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Casarano-Catania

    • Data: sabato 15 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI CASARANO-CATANIA

    CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Gyamfi, Lulic, Gega; Cajazzo, Maiello, Logoluso, Pinto; Chiricò, Ferrara; Perez. All. Di Bari.

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Caturano. All. Toscano.


  • ORARIO CASARANO-CATANIA

    La gara fra Casarano e Catania, valida per la giornata numero 14 di Serie C, si giocherà sabato 15 novembre, allo stadio Capozza, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE CASARANO-CATANIA IN TV

    • Sky Sport

    Casarano-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

  • CASARANO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    •. Now

    Sarà possibile seguire Casarano-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Luca Pellegrini.


