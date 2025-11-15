Casarano-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Big match a Casarano nella 14esima giornata di Serie C. Al Capozza arriva infatti il Catania di Mimmo Toscano, capolista nel girone C.
Momento di grande forma per i rossazzurri, reduci da tre vittorie e un pari nelle ultime quattro e tornati in vetta al campionato.
Cerca riscatto, invece, la formazione di Di Bari, che è senza punti da quattro partite, in cui sono arrivate altrettante sconfitte.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.