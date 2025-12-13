Cartellini e squalifiche in Serie A: cosa dice il regolamento in vista della Supercoppa Italiana

Il quindicesimo turno di Serie A sarà l'ultimo prima dell'inizio della Supercoppa Italiana: Napoli, Inter, Bologna e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre.

La prima semifinale sarà quella tra i campioni d'Italia e i rossoneri, finalisti perdenti dell'ultima edizione della Coppa Italia; il giorno dopo, venerdì 19, toccherà a felsinei e nerazzurri darsi battaglia per l'accesso alla finalissima del lunedì seguente.

Ma come funziona il regolamento per cartellini e squalifiche accumulati in Serie A? Hanno un impatto sulla Supercoppa Italiana? Scopriamolo.