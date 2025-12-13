Pubblicità
Milan Italian SupercupGetty
Vittorio Rotondaro

Cartellini e squalifiche in Serie A: cosa dice il regolamento in vista della Supercoppa Italiana

Come funziona il regolamento per cartellini e squalifiche in Serie A in vista della Supercoppa Italiana: ci sarà un effetto diretto sulla competizione in Arabia Saudita?

Il quindicesimo turno di Serie A sarà l'ultimo prima dell'inizio della Supercoppa Italiana: Napoli, Inter, Bologna e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre.

La prima semifinale sarà quella tra i campioni d'Italia e i rossoneri, finalisti perdenti dell'ultima edizione della Coppa Italia; il giorno dopo, venerdì 19, toccherà a felsinei e nerazzurri darsi battaglia per l'accesso alla finalissima del lunedì seguente.

Ma come funziona il regolamento per cartellini e squalifiche accumulati in Serie A? Hanno un impatto sulla Supercoppa Italiana? Scopriamolo.

  • UN CALCIATORE/TECNICO ESPULSO IN SERIE A SALTA LA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA?

    "Un calciatore/tecnico espulso - recita il regolamento - nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

  • UN CALCIATORE/TECNICO AMMONITO IN STATO DI DIFFIDA IN SERIE A SALTA LA SEMIFINALE DI SUPERCOPPA?

    "Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa".

  • COSA SUCCEDE SE UN CALCIATORE/TECNICO DIFFIDATO PRIMA DELLA SUPERCOPPA VIENE AMMONITO IN FINALE?

    "Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa".

  • COSA SUCCEDE SE UN CALCIATORE/TECNICO DIFFIDATO PRIMA DELLA SUPERCOPPA VIENE AMMONITO IN SEMIFINALE E IN FINALE?

    "Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…)".

  • COSA SUCCEDE SE UN GIOCATORE/TECNICO VIENE ESPULSO IN SEMIFINALE DI SUPERCOPPA?

    "Un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

  • COSA SUCCEDE SE UN CALCIATORE/TECNICO VIENE ESPULSO IN FINALE DI SUPERCOPPA?

    "Un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa".

