Carreras al Real Madrid, ci siamo: i Blancos lo riacquisteranno per decine di milioni

Il Benfica ha scelto di non fare muro per Carreras, che tornerà al Real dopo gli anni nelle giovanili: dopo il Mondiale la chiusura dell'affare.

Álvaro Fernández Carreras vuole solo il Real Madrid ed ora l'infinito affare tra i Blancos e il Benfica sembra essere ad un passo dalla conclusione.

Si parla da settimane di come la società di Florentino Perez voglia riportare nella capitale l'esterno sinistro che si è messo in mostra con la maglia del club lusitano, ma la trattativa è rimasta in standby per la nota difficoltà nel trattare con le società portoghesi. Ora, però, la trattativa è quasi conclusa, considerando che le due società sembrano essere praticamente d'accordo su tutto.

Carreras ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che il Real Madrid ha deciso di non pagare, puntando a strappare un prezzo migliore che alla fine dovrebbe ottenere. Qualche milione in meno per i Blancos, che alla fine hanno convinto il Benfica a non essere così tanto intransigente, come del resto fatto lo scorso anno con il difensore Antonio Silva.

Ed è proprio per la mancata cessione di Silva che probabilmente il Benfica ha scelto di venire incontro, anche se un minimo, all'offerta del Real Madrid.

Un anno fa i Blancos offrirono 60 milioni ricevendo il no da parte della squadra spagnola, perdendo una grossa opportunità di mercato considerando l'attuale valore del giocatore sceso a meno di 30. Il club lusitano non vuole svendere, ma neanche tenere in squadra giocatori che chiedono al club di considerare le offerte, soprattutto se provenienti da Madrid. E così ha scelto di accettare la proposta e il tipo di cessione avanzate da Perez.