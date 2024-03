L'ex collaboratore di Antonio Conte era fermo dal 2021, ora il ritorno in panchina per allenare in Serie B.

Massimo Carrera torna in panchina. Dopo un'assenza lunga ormai quasi tre anni, il tecnico ha trovato una nuova squadra. Ex collaboratore di Antonio Conte prima alla Juventus e poi in Nazionale, Carrera ha vinto anche un campionato in Russia alla guida dello Spartak Mosca. Poi un'esperienza in Grecia e il ritorno non troppo fortunato in Italia fino al lungo stop. L'articolo prosegue qui sotto