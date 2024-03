L'ad del Sassuolo sul capitano neroverde: "Quando Marotta era alla Juve avevamo un accordo, ma Domenico scelse di rimanere al Sassuolo".

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Serie A.

Il dirigente neroverde ha affrontato il delicato momento del club neroverde, in piena lotta per non retrocedere, ma ha anche offerto interessanti spunti riguardo a Domenico Berardi e a Giuseppe Marotta.

Di seguito tutte le dichiarazioni del dirigente del club emiliano a Radio Serie A.