Cosa cambia tra Inzaghi e Chivu? Parla Carlos Augusto: "Combattere senza paura di fare falli"

Le parole dell'esterno interista sulla differenza tra vecchio e nuovo allenatore, di cui si sta discutendo nelle ultime ore.

Due vittorie e un pareggio. Comincia così l'avventura di Chivu alla guida dell'Inter, riuscito ad ottenere il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. Dopo un primo match contro il Monterrey di assestamento, la squadra meneghina ha battuto con difficoltà gli Urawa in rimonta, per poi superare anche il River Plate e qualificarsi al turno successivo del torneo attualmente in corso in America.

Ci vorrà del tempo prima di capire dovrà potrà arrivare l'Inter nel corso del 2025/2026 (e se riuscirà a fare suo l'ultimo torneo del 24/25, ovvero il Mondiale per Club), ma nelle prime settimane di Chivu come allenatore i giocatori hanno già capito in che modo lavora il nuovo arrivato.

Le differenze tra Inzaghi e Chivu? Sono quelle raccontate da Carlos Augusto, esterno dell'Inter che nelle ultime ore sta facendo parlare di sè proprio per le dichiarazioni sulle novità portate dall'allenatore appena arrivato (dopo aver guidato le giovanili nerazzurre e aver giocato a lungo con il club italiano).