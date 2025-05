Caressa e Bergomi telecronisti di PSG-Inter: racconteranno la finalissima di Champions League su Sky

Dopo la concitata, e ricca di polemiche, telecronaca della semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona, la coppia Sky sarà al commento anche a Monaco.

Mancano poco meno di tre settimane ma attesa e tensione si tagliano già a fette. Il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, PSG e Inter si affronteranno in vista della finalissima di Champions League.

Una notte da brividi che mette in palio il trofeo più ambito della stagione: da un lato la squadra di Luis Enrique che, dopo aver dominato Ligue 1 e in attesa di disputare la finale di Coppa di Francia, sogna uno storico 'treble'. Dall'altra, invece, l'Inter di Simone Inzaghi, ancora in corsa per lo Scudetto da contendere al Napoli di Conte.

L'articolo prosegue qui sotto

E' stato definito anche chi saranno i telecronisti che racconteranno PSG-Inter su Sky e, come da copione, toccherà a Fabio Caressa e a Giuseppe Bergomi.