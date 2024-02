Cardinale incensa Ibrahimovic: "È come Dwayne Johnson, LeBron James, Ben Affleck e Matt Damon"

Il proprietario del Milan spiega il ruolo dello svedese: "Ha l'autorità di essere la mia voce con chiunque nel club".

Giornata di intervento per Gerry Cardinale, patron del Milan ospite del 'Business of Football Summit' organizzato dal prestigioso Financial Times tra il 28 e il 29 febbraio.

Il proprietario rossonero ha speso diverse parole durante l'evento, con cui - tra gli altri argomenti trattati - ha voluto tessere le lodi di Zlatan Ibrahamimovic, Senior Advisor della proprietà, anch'egli presente al panel tenutosi questo pomeriggio.

Cardinale ha anche fatto una sorta di bilancio di questi primi 18 mesi alla guida del Milan, rivelando la strategia adottata prima di compiere questo grande passo.