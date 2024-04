Cardinale sull'acquisto del Milan: "L'impegno più duro, ma anche il migliore"

Il proprietario del Milan ha parlato anche del nuovo stadio: "Sarà sullo stile americano, con 70000 posti a sedere".

Prosegue a vele spiegate il progetto intrapreso nel 2022 dalla RedBird di Gerry Cardinale, proprietario del Milan che al podcast 'The Deal' su 'Bloomberg' ha spiegato i motivi che circa due anni fa lo spinsero a investire nel calcio italiano.

Un'idea nata in seguito all'intuizione di Billy Beane, ex giocatore di baseball e padre del Moneyball, ovvero della selezione di atleti in base ai dati statistici presenti nello sport professionistico.

Cardinale ha affrontato anche il tema del nuovo stadio, rivelando pure l'approccio a fari spenti adottato durante la prima parte dell'esperienza in rossonero.