Cardiff-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I quarti di finale della Coppa di Lega inglese si aprono nella serata di martedì 16 dicembre con la sfida in Galles tra Cardiff e Chelsea.

Tra le squadre approdate a questo punto della competizione, quella guidata da Brian Barry-Murphy è l’unica a non militare in Premier League: i gallesi disputano infatti la Football League One, l’equivalente della Serie C italiana.

Nel turno precedente il Cardiff ha eliminato il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, mentre ora si troverà di fronte il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues arrivano all’appuntamento dopo il successo per 4-3 contro i Wolves, ottenuto non senza difficoltà e nonostante l’inferiorità numerica nel finale..