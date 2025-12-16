Pubblicità
Cole Palmer ChelseaGetty Images
Michael Baldoin

Cardiff-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Chelsea sfida il Cardiff in Galles nei quarti di finale della Coppa di Lega inglese: ecco dove seguire la partita in tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori.

I quarti di finale della Coppa di Lega inglese si aprono nella serata di martedì 16 dicembre con la sfida in Galles tra Cardiff e Chelsea.

Tra le squadre approdate a questo punto della competizione, quella guidata da Brian Barry-Murphy è l’unica a non militare in Premier League: i gallesi disputano infatti la Football League One, l’equivalente della Serie C italiana.

Nel turno precedente il Cardiff ha eliminato il Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, mentre ora si troverà di fronte il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues arrivano all’appuntamento dopo il successo per 4-3 contro i Wolves, ottenuto non senza difficoltà e nonostante l’inferiorità numerica nel finale..

  • CARDIFF-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cardiff-Chelsea

    • Data: martedì 16 dicembre 2025

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: -

    • Streaming: -

  • PROBABILI FORMAZIONI CARDIFF-CHELSEA

    CARDIFF (4-2-3-1): Trott; Kpakio, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson; Ashford, Kellyman, Davies; Salech. All. Barry-Murphy

    CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Palmer, Gittens; Guiu. All. Maresca

  • ORARIO CARDIFF-CHELSEA

    La gara fra Cardiff e Chelsea, valida i quarti di finale della Coppa di Lega inglese, si giocherà martedì 16 dicembre 2025, al Cardiff City Stadium, con fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

  • DOVE VEDERE CARDIFF-CHELSEA IN TV

    La partita tra Cardiff e Chelsea non sarà visibile in alcun modo in diretta tv, in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti del match.

  • CARDIFF-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

    Allo stesso modo, la gara tra Cardiff e Chelsea non sarà visibile nemmeno in diretta streaming.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Cardiff-Chelsea grazie alla diretta testuale.

