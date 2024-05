Capuano carica il Taranto: "Il Vicenza? Allo 'Iacovone' sarebbe difficile anche per il Manchester City"

Il tecnico del Taranto commenta il sorteggio dei playoff che vedrà la sfida al Vicenza: "Abbiamo beccato la più forte di tutte".

Si è concluso il secondo turno della fase girone dei playoff di Serie C: via alla fase nazionale, che vedrà il Taranto ospitare il Vicenza nel match d'andata in programma martedì sera.

Un sorteggio tutt'altro che positivo per i pugliesi, che però non spaventa affatto Ezio Capuano: il tecnico campano nutre grande fiducia nella possibilità di accedere al turno successivo per continuare a inseguire il sogno della promozione in Serie B.

Intervistato da 'Antenna Sud', Capuano si è detto ottimista in merito al raggiungimento di un grande risultato di fronte al proprio pubblico, chiamando in causa addirittura il Manchester City di Pep Guardiola.