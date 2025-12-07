Getty Images
Capodanno Sardegna concerti 2026, chi canta a Cagliari, Sassari, Alghero il 31 dicembre: da Marco Mengoni a Max Pezzali
PERCHÈ TUTTI IN SARDEGNA?
Già nel 2024 la Sardegna era stata la regione con più artisti mainstream presenti in piazza il 31 dicembre, ma nel 2025 l'offerta è stata ampliata ulteriormente.
La volontà di investire così tanti milioni per chiamare Marco Mengoni, Max Pezzali, Fedez, J-Ax e non solo, è da data dalla volontà di allargare l'offerta turistica sarda non solo all'estate, ma bensì anche in una stagione invernale che come di consueto ha visto il taglio della maggior parte dei voli per l'Italia e per l'estero.
"Dobbiamo allungare l’offerta, far sapere a tutti che a Capodanno possiamo organizzare i grandi eventi" aveva fatto sapere lo scoso anno Franco Cuccureddu, assessore regionale al turismo. "Calendario alla mano, quando questi eventi saranno strutturati e conosciuti, e ci stiamo lavorando con la campagne pubblicitarie, avremo un’attrattività turistica che parte da dicembre/gennaio e arriva alla fine di ottobre. Sarà allora che il turismo ritornerà ad essere un settore su cui investire, perché non siamo una destinazione “mono prodotto” ma abbiamo le potenzialità per fare turismo tutto l’anno".
CONCERTI GRATIS O A PAGAMENTO?
Tutti i concerti previsti in Sardegna il 31 dicembre 2015 sono gratis. Basterà semplicemente recarsi nella piazza cittadina scelta per l'evento.
CHI CANTA? I CONCERTI DEL 31 DICEMBRE
Alghero: Gabry Ponte
Arzachena: Achille Lauro
Cagliari: Giusy Ferreri
Capoterra: Dj Jad
Castelsardo: J-Ax
Dorgali: Big Mama
Iglesias: Mannarino
Nuoro: Emis Killa
Olbia: Marco Mengoni
Oristano: Fedez
Sant'Antioco: Elio e le storie tese
Sassari: Max Pezzali
Tortolì: Benji e Fede
