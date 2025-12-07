Capodanno Sardegna concerti 2026, chi canta a Cagliari, Sassari, Alghero il 31 dicembre: da Marco Mengoni a Max Pezzali

Già nel 2024 la Sardegna era stata la regione con più artisti mainstream presenti in piazza il 31 dicembre, ma nel 2025 l'offerta è stata ampliata ulteriormente.

La volontà di investire così tanti milioni per chiamare Marco Mengoni, Max Pezzali, Fedez, J-Ax e non solo, è da data dalla volontà di allargare l'offerta turistica sarda non solo all'estate, ma bensì anche in una stagione invernale che come di consueto ha visto il taglio della maggior parte dei voli per l'Italia e per l'estero.

"Dobbiamo allungare l’offerta, far sapere a tutti che a Capodanno possiamo organizzare i grandi eventi" aveva fatto sapere lo scoso anno Franco Cuccureddu, assessore regionale al turismo. "Calendario alla mano, quando questi eventi saranno strutturati e conosciuti, e ci stiamo lavorando con la campagne pubblicitarie, avremo un’attrattività turistica che parte da dicembre/gennaio e arriva alla fine di ottobre. Sarà allora che il turismo ritornerà ad essere un settore su cui investire, perché non siamo una destinazione “mono prodotto” ma abbiamo le potenzialità per fare turismo tutto l’anno".