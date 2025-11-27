Capodanno concerti 2026: chi canta il 31 dicembre 2025 a Roma, Milano, Napoli, Sardegna, Sicilia e nel resto d'Italia

Chi ama la musica pop e mainstream, il 31 gennaio potrà vivere un Capodanno speciale. Come ogni fine anno, infatti, in giro per l'Italia saranno tanti gli artisti di fama nazionale che si esibiranno in piazza per salutare il 2025 e accogliere a braccia aperte il 2026.
Da Max Pezzali a Marco Mengoni, da Achille Lauro a Irama sono tanti i big che canteranno a Capodanno davanti a migliaia di persone nelle varie città: milioni di italiani passeranno il 31 dicembre e il primo gennaio all'insegna della musica live.
Chi si esibirà a Milano? E a Roma? Chi in Sardegna, dove da anni si concentra il più alto numero di grandi della musica pop italiana? Scopriamolo: