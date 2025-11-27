Pubblicità
Marco Mengoni tour 2025Getty Images
GOAL

Capodanno concerti 2026: chi canta il 31 dicembre 2025 a Roma, Milano, Napoli, Sardegna, Sicilia e nel resto d'Italia

Quali sono gli artisti che si esibiscono il 31 dicembre 2025? Tutti i big in giro per l'Italia, la Sardegna e la Sicilia: da Catania a Palermo, da Genova a Torino, da Cagliari a Firenze, passando per Alghero, Sassari, Verona e Bologna.

Chi ama la musica pop e mainstream, il 31 gennaio potrà vivere un Capodanno speciale. Come ogni fine anno, infatti, in giro per l'Italia saranno tanti gli artisti di fama nazionale che si esibiranno in piazza per salutare il 2025 e accogliere a braccia aperte il 2026.

Da Max Pezzali a Marco Mengoni, da Achille Lauro a Irama sono tanti i big che canteranno a Capodanno davanti a migliaia di persone nelle varie città: milioni di italiani passeranno il 31 dicembre e il primo gennaio all'insegna della musica live.

Chi si esibirà a Milano? E a Roma? Chi in Sardegna, dove da anni si concentra il più alto numero di grandi della musica pop italiana? Scopriamolo:

  • CAPODANNO 2026 A ROMA, CHI SI ESIBISCE?

    Gli artisti che si esibiranno nel concertone di Roma del 31 dicembre 2025, a Capodanno, non sono ancora stati annunciati.

    In aggiornamento

  • CAPODANNO 2026 A MILANO, CHI SI ESIBISCE?

    A Milano non è previsto un evento musicale di Capodanno in piazza Duomo.

  • CAPODANNO 2026 IN SARDEGNA, CHI SI ESIBISCE?

    ALGHERO - Gabry Ponte

    ARZACHENA -Achille Lauro

    CAPOTERRA - Dj Jad

    CAGLIARI - Giusy Ferreri

    OLBIA - Marco Mengoni

    TORTOLÌ - Sarah Toscano

    SASSARI - Max Pezzali 

  • CAPODANNO 2026 RAI A CATANZARO

    Dopo Crotone e Reggio Calabria, il Capodanno in diretta Rai sarà ancora una volta in Calabria, questa volta nel lungomare di Catanzaro.

  • CAPODANNO 2026 A NAPOLI, CHI SI ESIBISCE?

    Gli artisti che si esibiranno nel concertone di Napoli del 31 dicembre 2025, a Capodanno, non sono ancora stati annunciati.

    In aggiornamento

  • CAPODANNO 2026 IN SICILIA, CHI SI ESIBISCE?

    CATANIA - ?

    MESSINA - ?

    PALERMO - Arisa, The Kolors

    Gli artisti che si esibiranno nei concerti siciliani del 31 dicembre 2025, a Capodanno, non sono ancora stati annunciati.

    In aggiornamento

  • CAPODANNO 2026 IN TOSCANA, CHI SI ESIBISCE?

    FIRENZE - ?

    LIVORNO - Nicola Mei e Juan Carlos Miramare Espinoza

    PISA - Alfa

    SIENA - Irama

    In aggiornamento

  • CAPODANNO 2026 A GENOVA, BOLOGNA E NEL RESTO D'ITALIA

    • Cosenza - Dario Brunori
    • Crotone - Max Gazzè
    • Genova - Pinguini Tattici Nucleari
    • Mantova - Vinicio Capossela
    • Salerno - Mahmood
    • Savona - Le Vibrazioni
    • Bologna - ?
    • Torino - ?
    • Verona - ?

    In aggiornamento

