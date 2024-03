Capello 'avvisa' la Juventus: "La qualificazione in Champions può diventare a rischio"

L'ex tecnico mette in guardia la Juventus e si pone un interrogativo su Vlahovic: "Perché tutto quel nervosismo?".

Messi da parte gli impegni dell'Italia nella tournée americana, per i giocatori è tempo di tornare a pensare alle fatiche del campionato: nel caso della Juventus, è in ballo un obiettivo piuttosto importante.

I bianconeri sono chiamati a risollevarsi per non compromettere ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League: Danilo e compagni saranno ospitati dalla Lazio del nuovo tecnico Igor Tudor, scelto da Lotito per raccogliere l'eredità del dimissionario Sarri.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello ha messo in guardia i bianconeri sul pericolo di un ulteriore rallentamento che metterebbe in dubbio il raggiungimento di un obiettivo considerato prioritario; senza dimenticare una considerazione per i singoli più chiacchierati, ovvero Vlahovic e Chiesa.