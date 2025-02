Caos Ternana, Abate esonerato e Liverani al suo posto: si sarebbe rifiutato di convocare il figlio del presidente D’Alessandro

A sorpresa, le Fere hanno comunicato l'esonero del tecnico scuola Milan: si sarebbe rifiutato di convocare il figlio del presidente D'Alessandro.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa Ternana. Con un comunicato diffuso nella serata di giovedì, le Fere hanno annunciato l’esonero di Ignazio Abate.

L’ex calciatore, che ha condotto finora la Ternana al secondo posto del Girone B di Serie C, non è più il tecnico della società rossoverde.

Una decisione totalmente inaspettata alla luce del rendimento della squadra in questa stagione, in piena corsa per la promozione diretta in Serie B e in lotta con la Virtus Entella.

Contestualmente, il club di D’Alessandro ha annunciato il ritorno in panchina di Fabio Liverani, che riapproda a Terni dopo la salvezza miracolosa della stagione 2016/17 in Serie B.