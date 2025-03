Caos tattico per l'Inter a Napoli, protagonisti Inzaghi e Mkhitaryan: "Sì sì ok, calma"

Momento di confusione tattica per l'Inter dopo l'infortunio di Dimarco: la reazione di Mkhitaryan alle richieste di Inzaghi.

Un punto a testa per Inter e Napoli che, alla luce del pareggio dell'Atalanta contro il Venezia, sostanzialmente non ha cambiato nulla per quanto concerne la corsa Scudetto: distanze invariate, con la sola incognita Juventus che, in caso di successo odierno contro il Verona, salirebbe a -6 dalla vetta.

Decisamente tirato lo scontro diretto del 'Maradona', dove i nerazzurri hanno assaporato il colpaccio fino a pochi minuti dalla fine: il goal del nuovo entrato Billing ha negato la gioia del successo ai campioni d'Italia, andati in palese difficoltà dopo l'infortunio rimediato da Dimarco.

L'esterno ha lasciato il campo in avvio di ripresa assieme a Calhanoglu, un cambio forzato che, alla luce della penuria di giocatori in quel ruolo (Dumfries è attualmente l'unico 'superstite'), ha finito col creare una notevole confusione a livello tattico che ha visto protagonisti Simone Inzaghi dalla panchina e Henrikh Mkhitaryan in campo.