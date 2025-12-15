Cannavaro spiega la sua scelta: "Mi ero scocciato di attendere una chiamata dall'Italia: ho scelto l'Uzbekistan perché va al Mondiale"

Per l’Italia, la certezza di tornare a disputare un Mondiale dopo 12 anni passerà dai playoff di marzo.
C’è chi, invece, ha già la certezza di partecipare alla prossima grande competizione in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Si tratta di Fabio Cannavaro, che con l’Uzbekistan è stato sorteggiato nel girone K insieme a Portogallo e Colombia.
L’ex Pallone d’Oro è stato intervistato da Sky, parlando sia delle ragioni che lo hanno portato a questa scelta, sia del futuro della Nazionale azzurra.