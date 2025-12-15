Cannavaro spiega la sua scelta: "Mi ero scocciato di attendere una chiamata dall'Italia: ho scelto l'Uzbekistan perché va al Mondiale"

"Come sono i giocatori dell'Uzbekistan? È una squadra difficile da affrontare perché una squadra tosta, è una squadra con dei giocatori che non mollano mai. Sono giocatori giovani. Shomurodov sicuramente è un giocatore che conosciamo in Italia, un giocatore che che ha grandissime qualità, ma dietro ci sono tanti altri che che vogliono mettersi in mostra. Per noi il Mondiale sarà sarà fare esperienza.

I ragazzi lo sanno. Glielo ho detto e non dovranno aver paura dovranno essere liberi di mente. Dovranno capire che che se lo so guadagnati sul campo quindi andare lì e divertirsi."