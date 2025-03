Dinamo Zagabria vs Hajduk Spalato

I due campioni del mondo nel 2006 con l'Italia si sono affrontati da allenatori in Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato, tanta tensione e quattro goal.

Compagni in azzurro, rivali in panchina. Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso si sono ritrovati in Croazia.

Il primo allena la Dinamo Zagabria, squadra che peraltro ha recentemente battuto il Milan in Champions League, mentre il secondo guida l'Hajduk Spalato.

Nello scontro diretto, sempre molto caldo, è successo un po' di tutto ma alla fine la partita è terminata in parità. Risultato che sta decisamente meglio agli uomini di Gattuso.