Cannavaro all'Udinese, sarà il nuovo allenatore per raggiungere la salvezza: con lui anche il fratello

L'Udinese pronta ad esonerare Cioffi e affidare la squadra a Fabio Cannavaro per le ultime giornate di Serie A.

Prima chance in Serie A per Fabio Cannavaro. Dopo aver allenato in Arabia Saudita e in Cina ed essere stato scelto in B come tecnico del Benevento, l'ex difensore guiderà l'Udinese nelle ultime partite della massima serie 2023/2024.

A rischio retrocessione, l'Udinese si affida a Cannavaro per tentare di mantenere una categoria in cui milita da decenni senza alcuna discesa in Serie B. La sconfitta contro il Verona ha portato i bianconeri a cambiare guida tecnica e in particolare ad esonerare Cioffi, per cui manca solo l'annuncio ufficiale della società friulana.

Il bilancio di Cioffi alla guida dell'Udinese è di 4 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, che mantengono la squadra bianconera al 17esimo posto al pari con il Frosinone, seppur con la gara contro la Roma ancora da completare.