Cancelo all'attacco: "Guardiola è un bugiardo, il City è stato ingrato con me"

Il portoghese sbotta: "Non sono mai stato un cattivo compagno, ero in campo anche dopo una rapina, con moglie e figlie a casa terrorizzate".

Joao Cancelo ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano lusitano 'A Bola', nel corso della quale ha parlato dei suoi trascorsi al Manchester City.

Il laterale del Barcellona ha vestito la maglia dei Citizens dall'estate del 2019 sino a quella del 2023. Quattro stagioni, inframezzate dal prestito di sei mesi al Bayern Monaco.

Riguardo al suo addio al club inglese campione d'Inghilterra, d'Europa e del Mondo in carica, il portoghese classe 1994 si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto per quanto riguarda alcune dichiarazioni rilasciate dal suo ex allenatore Pep Guardiola.