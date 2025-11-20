Il nuovo Camp Nou intitolato a Messi? "Nemmeno Leo lo vorrebbe"

Messi non mostra alcun segno di rallentamento all'età di 38 anni. Ha vinto la Scarpa d'Oro nel 2025, segnando oltre 40 goal in tutte le competizioni, e rimane in corsa per la MLS Cup.

È già il giocatore più decorato della storia, con 46 titoli importanti al suo attivo, ma rimane determinato a migliorare il suo già brillante curriculum. Alba lo ammette, rispondendo alla domanda se Messi sia ancora affamato di successi: "Sì, anzi, ancora di più. Sappiamo tutti com'è Leo, il suo desiderio di vincere e come ispira gli altri. Sembra molto felice qui, ed è per questo che ha firmato il rinnovo. Qualunque cosa voglia, sarà qui. Continua a fare la differenza. È un privilegio essere venuto qui per continuare a condividere questo viaggio con lui e gli altri".

Messi ha espresso la sua sorpresa nel vedere Alba e Sergio Busquets annunciare il loro ritiro, ma Luis Suarez deve ancora prendere una decisione sul suo futuro - prima di compiere 39 anni a gennaio - e si continua a ipotizzare una reunion con il compagno di squadra dell'MSN Neymar, dato che il contratto dell'attaccante brasiliano con il Santos sta per scadere.