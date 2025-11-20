Getty/Instagram
Il nuovo Camp Nou intitolato a Messi? "Nemmeno Leo lo vorrebbe"
MESSI PRONTO A TORNARE A VIVERE IN CATALOGNA
Messi è diventato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi mentre militava nel Barcellona, portando il livello di eccellenza individuale a vette mai raggiunte prima. Ha segnato 672 goal in 778 presenze con la maglia del club, conquistando 10 titoli della Liga e quattro Champions League.
Nel 2021 è stato costretto a dare un addio commosso, quando è passato al Paris Saint-Germain a fine contratto, e nel 2023 ha deciso di inseguire il sogno americano insieme ad alcuni volti noti.
Messi ha firmato un nuovo contratto in Florida fino al 2028, escludendo un ritorno al Barcellona, anche con un prestito a breve termine. Il 38enne ha tuttavia rivelato che lui e sua moglie Antonela hanno intenzione di tornare a vivere in Catalogna una volta terminata la sua carriera calcistica.
"NEMMENO LEO LO VORREBBE"
È stato suggerito che potrebbe ricevere il massimo riconoscimento dal Barça, con la ridenominazione di un luogo iconico in suo onore, ma il suo caro amico Jordi Alba dubita che ciò accadrà mai. L'ex difensore blaugrana, che sta per ritirarsi dall'Inter Miami, ha dichiarato a COPE: "Camp Nou Leo Messi? Non credo che nemmeno Leo lo voglia. Il Camp Nou va bene così com'è, ma qualsiasi cosa fatta intorno a Leo è positiva per tutti i tifosi del Barça".
La vicepresidente blaugrana Elena Fort ha dichiarato alla Cadena SER sullo stesso argomento: "A Barcellona cerchiamo di non personalizzare troppo le strutture e gli spazi, con alcune eccezioni. È vero che c'è lo stadio Johan Cruyff. C'è stato un tentativo di intitolare lo stadio a Gamper, che è il fondatore, ma i tifosi del Barcellona non l'hanno accettato. Ci sono modi molto migliori per rendergli omaggio che sostituire il nome dello Spotify Camp Nou con quello di Leo Messi".
UNA STATUA DELLA PULCE AL CAMP NOU
È in programma la realizzazione di una statua dedicata a Messi al Camp Nou, che lo immortalerà, mentre si continua a discutere di partite amichevoli o esibizioni che consentirebbero al grande campione di tutti i tempi di scendere in campo un'ultima volta in un ambiente familiare.
Alba ha aggiunto, dopo che Messi ha lasciato il Barça in lacrime dopo aver giocato le sue ultime partite in stadi vuoti: "Per me è stato difficile accettare il suo addio improvviso. Quell'addio non è stato ideale per lui. Confido che l'omaggio avrà luogo e che sarà una grande festa. L'ho saputo dalla stampa ed è stato un duro colpo per tutti. La sua partenza non è stata delle migliori, né quella che lui avrebbe voluto, ma in un modo o nell'altro gli verrà reso omaggio".
PRESENTE IN MLS E RITIRO LONTANO
Messi non mostra alcun segno di rallentamento all'età di 38 anni. Ha vinto la Scarpa d'Oro nel 2025, segnando oltre 40 goal in tutte le competizioni, e rimane in corsa per la MLS Cup.
È già il giocatore più decorato della storia, con 46 titoli importanti al suo attivo, ma rimane determinato a migliorare il suo già brillante curriculum. Alba lo ammette, rispondendo alla domanda se Messi sia ancora affamato di successi: "Sì, anzi, ancora di più. Sappiamo tutti com'è Leo, il suo desiderio di vincere e come ispira gli altri. Sembra molto felice qui, ed è per questo che ha firmato il rinnovo. Qualunque cosa voglia, sarà qui. Continua a fare la differenza. È un privilegio essere venuto qui per continuare a condividere questo viaggio con lui e gli altri".
Messi ha espresso la sua sorpresa nel vedere Alba e Sergio Busquets annunciare il loro ritiro, ma Luis Suarez deve ancora prendere una decisione sul suo futuro - prima di compiere 39 anni a gennaio - e si continua a ipotizzare una reunion con il compagno di squadra dell'MSN Neymar, dato che il contratto dell'attaccante brasiliano con il Santos sta per scadere.
