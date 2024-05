Il classe 2000, reduce da una brillante stagione, ha prolungato il proprio legame con la Juventus: sarà bianconero fino al 30 giugno 2029.

Il futuro di Andrea Cambiaso sarà ancora a forti tinte bianconere. L'esterno bianconero ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus.

Per il nuovo ciclo, in attesa delle ufficialità sarà targato dall'arrivo in panchina di Thiago Motta, il club bianconero ha deciso di confermare un importante tassello.

Di seguito tutti i dettagli del nuovi accordi che legherà Cambiaso alla Juventus.