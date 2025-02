L'esterno sembrava ad un passo dal Manchester City ma la super offerta per la Juventus non è arrivata: cosa succede adesso?

Andrea Cambiaso al Manchester City, l'affare non si fa. Almeno non nel calciomercato invernale.

Nonostante da settimane si parlasse di un'imminente super offerta in arrivo per la Juventus, infatti, la società inglese non ha mai affondato il colpo.

Forse perché concentrata su altri obiettivi, ritenuti evidentemente prioritari in questo momento. O forse perché non troppo convinto di investire almeno 70 milioni di euro su Cambiaso, fatto sta che il City ha rinunciato all'idea di acquistarlo. Almeno per ora.

A questo punto quindi cosa succede con Cambiaso?