Cambiaso recupera per Juventus-Genoa? Le condizioni dell'esterno bianconero e le ultime dalla Continassa

Juventus vs Genoa

L'esterno deve recuperare dal problema alla caviglia accusato contro la Fiorentina prima della sosta: le sue condizioni.

La Juventus ha sfruttato la sosta per voltare pagina, da Thiago Motta a Igor Tudor. Ma anche il nuovo tecnico deve fare i conti con gli infortuni.

A preoccupare sono in particolare le condizioni di quello che, sulla carta, dovrebbe essere un titolarissimo ovvero Andrea Cambiaso.

L'esterno non è sceso in campo con l'Italia nel doppio confronto contro la Germania e deve essere valutato in vista dei prossimi impegni della Juventus.

Ma come sta Cambiaso e quando torna in campo l'esterno bianconero?