Corriere dello Sport - Cambiaso nel mirino del Real Madrid: offerta attesa per l'estate

L'esterno bianconero piace molto a Carlo Ancelotti: nei prossimi mesi potrebbe arrivare l'offerta giusta per la Juventus.

Tra le note più liete di questa Juventus, che sta contendendo lo Scudetto all'Inter in un entusiasmante duello punto a punto, troviamo sicuramente Andrea Cambiaso, vera e propria 'rivelazione' del roster bianconero.

Il classe 2000 ha dimostrato di far bene in maniera indistinta su entrambe le fasce: che si tratti della corsia mancina o di quella destra lui c'è sempre, pronto ad aiutare la squadra con scatti e cross al bacio per gli attaccanti.

Una crescita enorme, notata anche all'estero: non da una società qualunque, bensì dal Real Madrid.