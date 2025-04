Cambiaso e la possibile chance di Parma: mai titolare nella Juventus di Tudor

Parma-Juventus potrebbe segnare il ritorno tra i titolari di Cambiaso: sarebbe la prima volta con Tudor in panchina.

Due successi e un pareggio nelle ultime tre partite: la Juventus di Tudor è tornata in linea di galleggiamento in zona Champions League, anche se in casa bianconera non tutti possono considerarsi soddisfatti.

La faccia delusa è quella di Andrea Cambiaso che, con il tecnico croato in panchina, non è mai stato impiegato nell'undici titolare: una mancanza che potrebbe però essere presto colmata.

Il riferimento è alla sera di Pasquetta, quando la Juventus sarà di scena al 'Tardini' di Parma per dare continuità ai risultati positivi fatti registrare nell'ultimo periodo.