Camarda tratta il rinnovo col Milan: la mossa di Ibrahimovic e le ultime sul contratto del gioiello rossonero

Le ultime sul primo contratto da professionista del talento rossonero: lo svedese ritiene eccessiva la richiesta dell'entourage sull'ingaggio.

Futuro ancora tutto da definire per Francesco Camarda che, dopo aver compiuto 16 anni lo scorso 10 marzo, può ora firmare il suo primo contratto da professionista.

L'attaccante, che ha già esordito in Serie A con la maglia del Milan, a 15 anni e 270 giorni, è in fase di trattativa con il club rossonero per provare a mettere il tutto nero su bianco, andando quindi a legare il suo futuro al club meneghino.

Come riferito da Calciomercato.com, però, nelle ultime ore si è registrato nelle ultime ore un intervento da parte di Zlatan Ibrahimovic al tavolo della trattativa.