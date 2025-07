Camarda o Krstovic, chi sarà il titolare nell'attacco del Lecce? Le gerarchie di Di Francesco

I due centravanti sono i grandi protagonisti delle amichevoli estive dei salentini: ma chi sarà il numero 9 titolare in campionato?

Non è inusuale che il Lecce abbia in rosa due centravanti capaci di giocarsi il posto come punta unica dello scacchiere salentino: il primo anno di A erano Ceesay e Colombo, quello successivo Krstovic e Piccoli.

Quest'anno la storia è destinata a ripetersi: in rosa è rimasto proprio Nikola Krstovic, al terzo anno a Lecce, e a lui si è aggiunto Francesco Camarda, gioiellino che il club pugliese ha prelevato nei giorni scorsi dal Milan.

Eusebio Di Francesco, il nuovo allenatore del Lecce, ha intenzione di giocare con una sola punta centrale proprio come hanno fatto i suoi predecessori, da Baroni a Giampaolo. Il che significa che, a meno di particolari situazioni di partita, ci sarà spazio per uno soltanto tra Camarda e Krstovic.

Già, ma chi sarà il centravanti titolare del Lecce nel prossimo campionato? Tra le gerarchie di Di Francesco, la possibile interferenza del mercato e le idee del club, tutto quello che c'è da sapere sul dualismo Camarda-Krstovic.