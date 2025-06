Camarda al Lecce, non in prestito secco: le cifre per l'operazione in stile Colombo

Camarda giocherà nel Lecce per l'annata 2025/2026, ma il Milan non perderà il controllo del ragazzo come già fatto in passato con Colombo.

La fumata bianca è in arrivo. Francesco Camarda, gioiello del Milan, non giocherà in rossonero nel 2025/2026, ma bensì farà esperienza in Serie A con la maglia del Lecce. La squadra salentina si è ormai assicurata le prestazioni dell'adolescente italiano, pronto a mettere in mostra tutte le proprie qualità che lo hanno reso l'Under più interessante, in grado di stracciare record e finire sulla bocca di tanti.

Il Milan è consapevole di avere per le mano un campioncino dal possibile futuro scintillante, ma ora come ora preferisce farlo crescere nella massima serie, così che possa tornare alla base più esperto e consapevole delle proprie possibilità. Il trasferimento al Lecce non taglierà fuori la società rossonera, anche se di base la formula non avverrà sulla base del prestito secco.

Come capitato in passato con Lorenzo Colombo, messosi in mostra con l'Empoli e ora nuovamente a Milano, il club meneghino ha scelto di cedere Camarda con la formula del prestito con riscatto in favore dell'altra società (in questo caso il Lecce), tenendo comunque una porta apertissima per riavere il giocatore tra le proprie fila dall'estate del 2026.