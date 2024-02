Calzona ha già allenato il Napoli da sostituto di Sarri: come sono andate le partite da tecnico in capo

Per diverse stagioni Calzona ha svolto il ruolo di assistente a Napoli, con Sarri e Spalletti: a Cagliari non sarà la prima volta da allenatore.

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo l'addio di Mazzarri, De Laurentiis opera un altro cambio in panchina, richiamando un tecnico che ha già avuto modo di vivere lo Stadio Maradona e il tifo azzurro.

Non si tratta infatti di una prima volta per il ct della Slovacchia (che mantiene tale ruolo unendolo al ruolo da mister in capo a Napoli), viste le stagioni da assistente di Sarri prima e di Spalletti poi. Calzona ha di fatto svolto il ruolo di vice dell'attuale tecnico della Lazio tra il 2012 e il 2016, per poi supportare l'attuale ct dell'Italia nel 2021/2022, nell'annata precedente allo storico Scudetto.

Un periodo in cui Calzona non ha solo avuto la possibilità di essere membro dello staff di due allenatori vincenti come Sarri e Spalletti, ma anche di guidare il Napoli come tecnico in capo in virtù dell'assenza dei due colleghi.