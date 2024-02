Calzona debutta da allenatore del Napoli, ma un amico rivela: "Tifava Juventus..."

Un vecchio compagno di scuola ha ribadito la passione per il calcio del nuovo allenatore del Napoli, ma anche il tifo per il club bianconero.

Francesco Calzona ha fatto il suo esordio ufficiale da allenatore del Napoli cogliendo un prezioso pareggio nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Un debutto maturato contro un avversario piuttosto complicato, sul palcoscenico più prestigioso che ci sia, ma che ha visto la squadra Campione d'Italia reagire alle difficoltà acciuffando un pari che tiene vive le speranze di qualificazione ai quarti.

La redazione di 'LaCnews24' è stata a Cessaniti, comune in provincia di Vibo Valentia, per farsi raccontare chi è Francesco Calzona dalle persone che l'hanno vista crescere. Ed è proprio uno di loro a rivelare per quale squadra faceva il tifo il nuovo tecnico azzurro.