Il tecnico del Napoli presenta la gara con i blaugrana: "E' la partita dell'anno, passare varrebbe tanto a livello societario e darebbe entusiasmo".

Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa per presentare Barcellona-Napoli, match valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Si riparte dall'1-1 dello Stadio Maradona con le due squadre obbligate a vincere per staccare il pass qualificazione.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico azzurro alla vigilia del match.