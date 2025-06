Calhanoglu via dall'Inter? La verità sull'offerta del Galatasaray, le parole del padre e la posizione del club nerazzurro

Il club turco spinge e incontra l'agente, il club nerazzurro prende tempo e fissa il prezzo: il regista è tentato ma resta concentrato sul Mondiale.

Il futuro di Hakan Calhanoglu si tinge di incertezza tra l’interesse concreto del Galatasaray, il silenzio ufficiale dell’Inter e le manovre del suo entourage.

Il centrocampista turco, attualmente legato al club nerazzurro fino al 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione, sarebbe attratto dalla possibilità di tornare a giocare in patria con la maglia del club di cui la sua famiglia è tifosa.

Il Galatasaray, dopo l’ingaggio di Leroy Sané, vuole aggiungere un altro nome di rilievo per puntare in alto anche in Europa, e ha individuato proprio in Calhanoglu il tassello chiave per rinforzare il centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto





Il giocatore avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento, e l’agente Gordon Stipic è atteso a Istanbul per un incontro con la dirigenza turca.

L’Inter, tuttavia, non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale e fissa il prezzo tra i 35 e i 40 milioni di euro, mentre il Galatasaray spera di chiudere l’operazione a cifre più contenute.

Intanto, Calhanoglu resta concentrato sul Mondiale per Club con i nerazzurri e non ha ancora manifestato pubblicamente la volontà di partire.