Calhanoglu e la sua squadra ideale: "Senza far arrabbiare nessuno, in porta dico Szczesny"

Inzaghi designa il suo 'erede' dal dischetto: "Arnautovic è bravo a calciare i rigori. Inzaghi? Quando tiro un penalty si tocca sempre".

Manca sempre meno al derby di Milano che potrebbe assegnare lo Scudetto della seconda stella all'Inter: una partita tutt'altro che banale per Hakan Calhanoglu.

Il grande ex rossonero è stato intervistato da 'Gli Autogol': tanti sorrisi e qualche attestato di stima, in particolare per Wojciech Szczesny.

Il portiere della Juventus figura infatti nella squadra di calcetto ideale del turco, che ha anche 'designato' un suo eventuale sostituto per quanto riguarda i calci di rigore.