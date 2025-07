Calhanoglu risposa l'Inter e dimentica il Galatasaray: tra il colloquio con Chivu a quello con Lautaro, cos'è cambiato

Il regista turco sembrava destinato all'addio, ma è sempre più vicino alla permanenza a Milano: decisive alcune chiacchierate chiarificatrici.

C'era un tempo in cui Hakan Calhanoglu sembrava avere un piede, se non un piede e mezzo, sull'uscio di Appiano Gentile. La sua permanenza all'Inter era considerata in serio pericolo, sullo sfondo l'ombra minacciosa del Galatasaray.

Oggi, a distanza di qualche settimana, tutto sta tacendo. Calhanoglu si appresta ad iniziare il precampionato con l'Inter e a preparare agli ordini del nuovo allenatore Cristian Chivu la nuova stagione. Dimenticato il Galatasaray, dimenticata la voglia di tornare Turchia, fermo restando che alla fine del mercato manca un mese e mezzo e ogni scossone, di conseguenza, è ancora e sempre possibile.

Che cos'è cambiato nel frattempo? Perché il Galatasaray ha mollato la presa, perché Calhanoglu è sempre più vicino a indossare il nerazzurro anche nel 2025/2026? Alla base del dietrofront, anche e soprattutto un paio di colloqui chiarificatori con i personaggi cardine del mondo interista.