Calhanoglu può restare all'Inter, trattativa in stallo con il Galatasaray: l'incontro a Milano, la strategia dei due club e gli scenari

Inter vs Torino

Il club turco si ferma davanti ai 30 milioni chiesti dai nerazzurri. Dopo l’incontro a Milano, per ora il regista resta a disposizione di Chivu.

La vicenda legata a Hakan Calhanoglu si è trasformata in una delle prime telenovele del calciomercato estivo. Il centrocampista turco, al centro di tensioni nello spogliatoio dell’Inter, era finito nel mirino del Galatasaray, pronto a riportarlo in patria.

Ma l’incontro tenutosi a Milano il 9 luglio tra i dirigenti delle due società non ha prodotto l’esito sperato dal club turco: l’Inter ha ribadito la propria posizione, dichiarando incedibile il giocatore al di sotto dei 30 milioni di euro.

Le condizioni economiche e le tensioni interne alla rosa hanno reso la trattativa particolarmente complessa.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Galatasaray, attualmente non in grado di soddisfare le richieste nerazzurre, ha deciso di prendere tempo, ma il club milanese ha già chiarito che, in assenza di un’offerta concreta prima del ritiro precampionato, Calhanoglu sarà considerato definitivamente fuori dal mercato.