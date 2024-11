Nessuna lesione muscolare per Hakan Calhanoglu, ko in Nazionale: il turco a Verona andrà al massimo in panchina, per poi tornare in campo col Lipsia.

Simone Inzaghi e l'Inter tirano un sospiro di sollievo. Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu, vittima di un infortunio muscolare in Nazionale durante Turchia-Galles di Nations League, hanno escluso lesioni. L'articolo prosegue qui sotto Quando torna? Gioca Verona-Inter? Le condizioni del turco dopo gli accertamenti clinici.